Администрация США заявила о ликвидации «автономной зоны» Сиэтла

Центр американского города Сиэтл освободили от протестующих и ликвидировали созданную там «автономную зону Капитолийского холма». Об этом в Twitter заявила пресс-секретарь президента США Кейли Макинани.

«Мы с радостью сообщаем, что закон и порядок восторжествовали и Сиэтл был освобожден от анархистов», — сказала Макинани.

Как сообщил телеканал ABC News со ссылкой на полицию, всего было задержано 32 человека.

Участники беспорядков захватили кварталы в центре Сиэтла несколько недель назад. 8 июня они объявили эту территорию «автономной зоной Капитолийского холма». Активисты требовали отставки главы города Дженни Дюркан.

Президент США тогда назвал захватчиков внутренними террористами, которыми управляют радикальные демократы.

Все это случилось на фоне массовых беспорядков по всей стране, случившихся из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннесоте.