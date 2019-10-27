Администрация США не считает Россию союзником

Роберт О’Брайен подчеркнул, что Москва не является союзником США, несмотря на то, что президент Дональд Трамп предупредил Россию о военной операции против лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади в Сирии. По его словам, это было сделано из-за того, что американские войска должны были пересекать территорию, на которой на данный момент находятся российские военные силы.

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О’Брайен также сказал, что иногда интересы США и России частично совпадают, особенно, когда речь идет о борьбе с ИГ*.

«Прошлой ночью наши интересы пересеклись. Мы не хотели, чтобы российские ракеты противовоздушной обороны были выпущены по нашим мужчинам и женщинам, которые проводили этот рейд», — пояснил советник.

Говоря о необходимости сотрудничества Москвы и Вашингтона, О’Брайен заявил, что Россия не является союзником США и представляет большую опасность для Соединенных Штатов.

На замечание ведущего о том, что Дональд Трамп на воскресной пресс-конференции поблагодарил Россию за помощь в устранении аль-Багдади, советник призвал «не читать» это.

Лидер террористической организации «Исламское государство»* Абу-Бакр аль-Багдади, как объявил президент США Дональд Трамп, был уничтожен в ночь на 27 октября в результате проведенной американскими военными операции.

«Исламское государство»*, ИГ* — запрещенная в России террористическая организация.