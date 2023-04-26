Мир 26 апреля 2023, 11:56 Администрация президента ЮАР опровергла новости о намерении страны выйти из МУС Администрация президента ЮАР назвала ошибочным сообщение правящей партии о выходе из МУС www.slon.pics/Freepik

Читать 360tv в

Администрация президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирила Рамафосы опровергла заявление правящей партии «Африканский национальный конгресс» (АНК) о выходе страны из Международного уголовного суда (МУС). Пресс-релиз по этой теме опубликовали на официальном сайте южноафриканского лидера.

«Администрация президента хотела бы уточнить, что Южная Африка остается стороной, подписавшей Римский статут», — указали авторы пресс-релиза.

Реклама

В канцелярии Рамафосы назвали ошибочным сообщение АНК о планах ЮАР выйти из МУС. Президент страны так же по ошибке подтвердил позицию правящей партии во время сессии для СМИ, обратили внимание в администрации.

Южно-Африканская Республика остается подписантом МУС в соответствии с резолюцией об отмене ранее принятого решения о выходе из МУС, добавили в канцелярии Рамафосы. Эту резолюцию приняли на 55–й Национальной конференции АНК, состоявшейся в декабре 2022 года, уточнили в пресс-релизе.

Напомним, вопрос о выходе ЮАР их МУС подняли после выдачи ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Рамафоса заявил, что правящая партия его страны настаивает на выходе из состава Международного уголовного суда из-за несправедливого обращения с некоторыми странами.