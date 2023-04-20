Мир 20 апреля 2023, 15:22 Администрация Киева разорвет договор об аренде земли с посольством России Мэр Киева Кличко заявил о намерении разорвать договор об аренде земли с посольством РФ Викимедиа

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Городской совет Киева разорвет договор об аренде земельного участка с посольством России. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Я думаю, здесь решение будет единодушным», — слова Кличко привел сайт городской администрации.

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Мэр Киева добавил, что власти города не только разорвут договор аренды. Также администрация обратится к правительству страны с просьбой о возвращении имущества российского дипломатического ведомства в собственность государства.

Ранее в городской совет Киева объявил о переименовании трех улиц и переулка, которые носили имена советского генерала, русских писателей и композитора. Улица Тупикова получила название в честь одного из лидеров националистической организации Андрея Мельника. Улица Тургеневская — имя украинского литератора Александра Конисского. Для улицы Алябьева выбрали имя семьи Гулак-Артемовских, а переулок Герцена станет переулком Бабий Яр. Кроме того, в украинской столице станцию метро имени Льва Толстого переименовали в «Площадь Украинских героев».