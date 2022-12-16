Важное 16 декабря 2022, 09:20 Администрация Киева объявила воздушную тревогу Воздушную тревогу объявили в Киеве Unsplash

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Утром 16 декабря в Киеве объявили воздушную тревогу. Городская администрация рассказала об этом в своем Telegram-канале.

«В Киеве объявлена воздушная тревога», — предупредили власти.

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Местных жителей попросили спуститься в укрытия и ждать новых указаний.

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Воздушную тревогу объявили не только в столице, но и по всей Киевской области. Кроме того, об опасности ударов предупредили жителей Полтавской, Черниговской, Николаевской, Житомирской, Кировоградской областей — в большинстве регионов на востоке страны, от Винницкой до Харьковской и от Сумской до Одесской областей. Серым цветом на интерактивной карте оповещения отметили только восемь регионов на западе, в том числе Хмельницкую и Львовскую.

Telegram-канал «Украина.ру» объявил, что часть ракет вошли в воздушное пространство страны. По его информации, в операции участвуют до 10 стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95.