Администрация главы Киргизии уточнила данные об уходе президента с поста

В пресс-службе президента Киргизии опровергли информацию, что глава государства уйдет в отставку в течение трех дней. В администрации уточнили, что точных дат никто не называл.

Пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева сказала, что сейчас в СМИ утверждают, что президент Сооронбай Жээнбеков обещал уйти с должности «в течение трех дней». Стамалиева подчеркнула, что Жээнбеков действительно говорил, что уйдет с поста, но о конкретных сроках не говорил, передает РИА «Новости».

Сооронбай Жээнбеков, да, заявлял, что уйдет с должности президента страны, но про какие три дня говорят (новый премьер — прим.ред.) Садыр Жапаров и его сторонники, не понимаем Толгонай Стамалиева.

Стамалиева уточнила, что ни в одном заявлении Жээнбекова не было сказано о дате и дне ухода с должности. Глава государства покинет свой пост только после новых парламентских выборов, потому что он не имеет право покидать должность, ведь это приведет к «непредсказуемому сценарию развития событий во вред государству».

Об уходе президента говорил только утвержденный оппозиционный политик Садыр Жапаров.

Парламентские выборы в Киргизии состоялись в начале октября. По предварительным итогам, в законодательный орган должны были пройти проправительственные партии «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан», а также центристские «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан». Остальные кандидаты не преодолели семипроцентный барьер и заявили о многочисленных нарушениях. Сторонники проигравших партий вышли на протесты. На днях в Бишкеке даже ввели режим ЧП.