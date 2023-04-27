27 апреля 2023, 15:02
Администрация Эрдогана объяснила происхождение слухов о его здоровье
Администрация Эрдогана: слухи о здоровье президента преследовали политические цели
Распространившиеся в Сети слухи о состоянии здоровья президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана преследует политические цели. Об этом РИА «Новости» сообщили в администрации турецкого лидера.
Источник отметил, что глава государства в настоящее время продолжает работать в обычном порядке.
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«Заявляем ясно и четко, все эти слухи преследуют исключительно политические цели, они исходят от недоброжелателей. Президент работает в прежнем режиме», — подчеркнули в администрации.
Во время интервью в эфире турецкого телеканала Эрдогану стало плохо. После этого он объяснил, что страдает от желудочного гриппа, сообщил RT. Также в Сети распространялись сообщения о том, президент якобы пережил инфаркт, но они не подтвердились.
Тем не менее, Эрдогану пришлось отменить все запланированные выступления в среду. В четверг, 27 апреля, турецкий лидер в онлайн-режиме примет участие в торжественной церемонии доставки партии ядерного топлива на АЭС «Аккую».
Турция
Реджеп Эрдоган
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