Мир 01 сентября 2023, 22:34 Администрация Джо Байдена начала готовиться к импичменту NBC News: Белый дом начал подготовку к возможному запуску импичмента Байдена flickr.com

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Белый дом готовиться дать «агрессивный ответ» на возможное объявление импичмента президенту США Байдену со стороны республиканцев. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на свои источники.

«Белый дом создал военную комнату из двух десятков юристов, советников по законодательству и нанятых коммуникаторов, чтобы лидировать в агрессивном ответе на вероятное республиканское расследование в рамках импичмента президента Джо Байдена», — сказано в публикации.

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Главная задача советников Байдена — представить обвинения республиканцев бездоказательными.

Журналисты отметили, что Белый дом начал готовиться к импичменту с того момента, как контроль над палатой представителей конгресса США перешел Республиканской партии. С августа демократы изучают позицию своих оппонентов, чтобы выработать ответ на возможные обвинения.

Ранее стало известно, что представители Республиканской партии планируют объявить импичмент Джо Байден у за «воспрепятствование правосудию». Этот скандал политические оппоненты действующего президента США смогут использовать в президентской кампании на выборах 2024 года.