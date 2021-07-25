Администрация Байдена задумалась об обязательной вакцинации

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает обязательную вакцинацию как одну из мер по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщил источник СNN в министерстве здравоохранения. По его словам, активно изучается и вопрос о третьих дозах вакцины для уязвимых групп населения.

По данным телеканала, именно с этим связана закупка нескольких сотен миллионов дополнительных доз вакцины Pfizer.

Среди других рассматриваемых мер — ужесточение масочного и перчаточного режима. CNN не исключает, что новые требования могут ударить по рейтингам администрации Байдена на фоне того, что весной президент объявил об облегчении масочного режима.

Источник CNN в Минздраве США уточнил, что одной из главных проблем для снижения уровня заболеваемости коронавирусом там считают именно нерешительность администрации в принятии жестких мер. Не исключено, что обязательная вакцинация все же может быть введена для части населения.

В России после резкого роста случаев коронавируса в июне, ряд регионов ввел обязательную вакцинация для людей, работающих в определенных областях — в частности, в сфере транспорта, услуг, общепита, здравоохранения.