Мир 25 августа 2023, 14:35 Администрация Байдена решила засудить Илона Маска и SpaceX Daily Mail: администрация Байдена обвинила SpaceX в дискриминации сотрудников Sheldon Cooper/Keystone Press Agency/globallookpress

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Министерство юстиции США подало в суд на компанию Илона Маска SpaceX. Администрация Байдена обвинила корпорацию в дискриминации беженцев при приеме на работу. Об этом сообщило издание Daily Mail.

С компании могут взыскать задолженность выплат людям, которые не смогли устроиться на работу в SpaceX из-за статуса беженца и отсутствия green-карты. В качестве доказательства министерство юстиции США привело «дискриминационные публичные заявления» Маска в Сети.

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Днем 16 июня 2020 года предприниматель разместил в соцсети X (бывший Twitter) сообщение, в котором оправдывал кадровую политику своих компаний.

«Закон требует, чтобы в SpaceX принимались на работу как минимум обладатели грин-карт, поскольку ракеты — это передовая оружейная технология», — написал Маск.

«Наше расследование показало, что SpaceX не смогла справедливо нанять лиц, получивших убежище, и не рассмотрела вопрос о статусе беженцев из-за их статуса гражданства, а также наложила запрет на их прием на работу независимо от их квалификации, что является нарушением федерального закона», — заявила помощник генерального прокурора США Кристен Кларк.

Ранее Маск решил подать в суд на фонд «Открытое общество»* финансиста Джорджа Сороса.

* Фонд «Открытое общество», Open Society Foundations признан в России нежелательной организацией.