07 марта 2024, 10:26
Администрация Байдена решила тратить больше на оборону
Bloomberg: администрация Байдена захотела увеличить расходы Пентагона
Администрация президента США Джо Байдена планирует запросить у конгресса повышение расходов Пентагона в новом финансовом году. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на источники.
«Администрация Байдена запросит рост расходов на оборону на 1% до 849,8 миллиарда долларов в 2025 финансовом году», — уточнило агентство.
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При этом американские власти захотели снизить расходы на программу истребителей пятого поколения F-35, а также закупку многоцелевых атомных подводных лодок класса «Вирджиния». Из-за этого количество приобретаемых США самолетов может снизиться с 83 до 70, а число контрактов на строительство субмарин уменьшиться с семи до шести.
Новый финансовый год начнется в Соединенных Штатах с 1 октября 2024-го. По данным Bloomberg, изначально Белый дом планировал сильно увеличить бюджет Пентагона, но администрацию ограничивает сделка с конгрессом по повышению потолка государственного долга.
Агентство также сообщило, что Белый дом ищет возможность поддерживать Украину, пока конгресс не утвердил финансовую помощь. Администрация Байдена рассматривает привлечение денег из средств Пентагона.
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