Администрация Байдена провалила договоренности Саудовской Аравией о добыче нефти | 360°

Мир 26 октября 2022, 18:11 Администрация Байдена провалила договоренности Саудовской Аравией о добыче нефти NYT: США недооценили Саудовскую Аравию при заключении «секретной сделки» о добыче нефти РИА "Новости"

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Американские чиновники посчитали обманом решение Саудовской Аравии о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Представители Белого дома полагали, что заключенная ими «тайная сделка» в силе, но недооценили цели своих партнеров. Об этом говорится в материале The New York Times.

Переговоры между США и Саудовской Аравией о добыче нефти начались еще весной. Но отношения американского лидера Джо Байдена и наследного принца Мухаммеда оставались напряженными после того, как президент США публично обвинил саудовского лидера в убийстве журналиста Хашукджи.

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При этом сотрудники Белого дома поддерживали контакты и искали новых встреч с представителями Саудовской Аравии. Они поясняли, что отношения с королевством надо сохранять, чтобы не допускать развития войны в Йемене, удерживать Иран, а также расширять признание Израиля в регионе.

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Два высокопоставленных чиновника из Совета национальной безопасности США в марте встретились с принцем Мухаммедом и договорились с ним об увеличении добычи нефти в рамках ОПЕК+ на 400 тысяч баррелей в сутки и дальнейшем увеличении на 200 тысяч баррелей каждый месяц до декабря.

В июне концерт объявил, что увеличит добычу, начиная с сентября, фактически выполнив свою часть. В ответ Белый дом объявил о поездке Байдена в Эр-Рияд, несмотря на критику со стороны демократов.

По итогам саммита американцы посчитали, что соглашение идет по плану, их даже не смутили заявления официальных лиц, что дальнейшие планы не предусматривают увеличение добычи нефти в таких объемах. Первый признак того, что никакой сделки нет, появился 3 августа, когда ОПЕК+ объявил, что увеличит добычу только на 100 тысяч баррелей — половину из того, что обещали саудиты. Спустя два дня участники концерна отозвали свое решение и объявили, что напротив сократят добычу нефти.

По словам источников, такое решение принц Мухаммед принял после консультации с министром энергетики, который потребовал сократить добычу нефти, чтоб не допустить падения уровня цен до 50 долларов за баррель. В противном случае, денег не хватит для реализации проектов экономической диверсификации.

Последнее решение Саудовской о сокращение добычи нефти с ноября на два миллиона баррелей в сутки вызвало жесткую реакцию американских чиновников, которые посчитали это обманом и не исключили, что Саудовская Аравия пошла на поводу России.

Все эти обвинения опроверг министр энергетики принц Абдулазиз бен Салман. Его поддержал министр обороны королевства Халид ибн Салман Аль Сауд. Он напомнил, что в ОПЕК+ также входит Иран, с которым у Саудовской Аравии очень напряженные отношения.

Как подчеркнули журналисты, недооценка американскими чиновниками политики саудовского принца Мухаммеда приведет к серьезному подъему цен на нефть уже в декабре, но при этом сделает Саудовскую Аравию серьезным игроком на мировом рынке.