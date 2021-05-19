Санкции США против компаний, владеющих судами, которые задействованы в проекте «Северный поток — 2», призваны задержать строительство трубопровода. Об этом заявила газета Politico.

Администрация Байдена, по заявлению газеты, считает, что санкции помогут задержать завершение строительства несмотря на 95%-ную готовность российского газопровода.

При этом американские власти не планируют вводить ограничения в отношении оператора «Северного потока» Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига. Однако санкции могут ввести против четырех российских судов и связанных с ними компаний, название которых Politico не называло.

Новый шаг администрации Байдена, по предположению издания, может вызвать критику со стороны законодателей, которые утверждают, что несколько трубоукладочных судов и организаций, включая Nord Stream 2 AG и ее генерального директора, должны быть подвергнуты санкциям в соответствии с Законом о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года.