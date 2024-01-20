Мир 20 января 2024, 07:51 Администрация Байдена осталась довольна сдержанностью Зеленского в Давосе NBC News: Зеленский предстал смиренным на саммите в Давосе РИА «Новости»

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В администрации президента США Джо Байдена остались довольны «смиренностью» Владимира Зеленского во время его участия на форуме в Давосе. Украинский лидер не делал публичных заявлений о предоставлении военной помощи. Об этом сообщил телеканал NBC News, ссылаясь на источника.

Обычно энергичный Зеленский был сдержанным, отметил собеседник телеканала.

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«Эту перемену оценили в администрации Байдена, поскольку некоторые чиновники считали, что он был чрезмерно уверен в себе в прошлом», — добавил он.

Форум проходил в восточной Швейцарии с 15 по 19 января. Зеленский впервые с февраля 2022 года принял участие в мероприятии. До этого президент Украины использовал любую площадку для призыва к западным странам с требованием передать как можно больше военной помощи для нужд ВСУ.

Зеленский вел себя в Давосе так, как будто на Западе его предали, заявил ранее бывший советник главы Госдепа США Лоуренс Уилкерсон. Во всем его поведении была видна обида и разочарование, подытожил он.