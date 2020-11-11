Помпео рассказал о плавной передаче власти «второй администрации Трампа»

В ближайшее время власть в США плавно перейдет ко второй администрации Дональда Трампа. Так ответил госсекретарь Майк Помпео на вопрос журналистов о передаче полномочий выигравшему выборы Джо Байдену.

«Мир должен быть полностью уверен в том, что переходный период 20 января будет успешным. Мы готовы, мир наблюдает за тем, что здесь происходит. Мы собираемся подсчитать все голоса», — привел слова Помпео Bloomberg.

На уточняющий вопрос журналиста о передаче власти госсекретарь США заявил, что переход ко второй администрации Трампа будет плавным. Кроме того, Помпео прокомментировал слова президента о том, что он мог выиграть гонку при учете только «законных голосов».

«Я уверен, что мы будем подсчитывать, и мы должны подсчитывать каждый законный голос. Мы должны убедиться в том, что любой незаконный голос не был учтен», — заключил государственный секретарь.

Выборы нового президента прошли в США 4 ноября. Больше всего голосов, по данным СМИ, удалось набрать демократу Джо Байдену, который вступит в должность 20 января. При этом действующий президент Дональд Трамп намерен приложить все усилия, чтобы сохранить свой пост.