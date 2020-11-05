Администраторов Nехtа обвинили по статьям о массовых беспорядках и объявили в розыск

Создателей Telegram-канала Nехtа объявили в розыск по обвинению, связанному с массовыми беспорядками. Об этом заявили в Следственном комитете Белоруссии.

В конце октября Telegram-канал Nехtа признали экстремистским в Белоруссии. Логотип канала также посчитали экстремистским материалом. В материалах Nexta обнаружили публичные призывы к массовым беспорядкам и причастность к их организации.

Ранее белорусский омоновец Алексей Ковалев выиграл суд против Telegram-канала Nехtа. Силовик потребовал признал пост про него на канале недостоверным и компрометирующим. Публикация содержала видео, где Ковалев якобы находится в окружении двух проституток.

Суд признал требования омоновца правомерными и обязал Telegram-канал Nехtа выплатить ему компенсацию в размере 2500 тысяч белорусских рублей. Это примерно 73 тысячи российских рублей. Ковалев рассказал, что собирается потратить эти деньги на благотворительность. Руководители канала признали, что назвали имя не того человека, и принесли извинения Алексею Ковалеву.

Создатель Nexta Степан Путило объявлен в розыск в Белоруссии еще с августа. Его канал посвящен внутриполитическим новостям страны.