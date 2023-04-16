Мир 16 апреля 2023, 20:02 Администратора Anonymous Russia арестовали в Белоруссии Основатель Killnet заявил об аресте администратора Anonymous Russia в Белоруссии РИА «Новости»

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Администратора Telegram-канала Anonymous Russia, который входит в сеть хакеров Killnet, арестовали в Белоруссии. Об этом сообщил в Сети основатель Killnet с ником Killmilk.

Подробностей случившегося он не привел. По данным Killmilk, сейчас 18-летний задержанный находится в следственном изоляторе в Гомеле.

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По словам основателя Killnet, администратор Anonymous Russia — отличный парень и патриот, но «был неаккуратен».

«За что сейчас платит своим сообществом и статусом», — добавил Killmilk.

Он добавил, что принял решение назначить нового главу Anonymous Russia.

Летом прошлого года Killnet заявляли об атаке на сайты Литвы. Это стало их ответом на блокировку транзита в Калининград. В феврале 2023 года хакеры заявили, что взломали сайта военной базы Рамштайн, расположенной на территории Германии.

В апреле они утверждали, что парализовали работу 40% электронной инфраструктуры НАТО, отметил Life.