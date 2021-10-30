Администратор отеля перечислил отвратительные привычки постояльцев

Работающая в американской гостинице пользовательница TikTok Сэмми Кахкола рассказала о сложностях, с которыми ей приходилось сталкиваться из-за наглых постояльцев. Несколько историй из ее блога привела газета The Sun.

Девушка рассказала о постояльцах, которые считают сотрудников отеля ясновидящими, когда забывают сообщить о своем отъезде. За свою невнимательность эти люди в прямом смысле расплачиваются деньгами. С их банковских карт списывается сумма за очередной день, проведенный в отеле, когда они уже съехали.

Автор блога рассказала, что каждый раз такие постояльцы звонят с криками о том, что с них незаконно сняли деньги. Каждый раз им приходится объяснять, что пока они не сдали номер, в котором останавливались, с них будут снимать деньги за сутки.

Другие клиенты поступают хитрее. В отелях есть определенное время, когда должно пройти выселение постояльца. Но люди, оплатив номер за проведенную ночь, возвращаются обратно в комнату и остаются до вечера, считая, что оплатили дополнительное время.

Одна нехорошая привычка свойственна всем приезжающим в гостиницу. Узнав, что там есть номер более высокого класса, постояльцы просят отдать его им по цене обычной комнаты.

«Если номер свободен, то почему нельзя поселить меня там, вы же все равно его не используйте», — привела девушка аргумент наглых клиентов.

Подписчики администратора отеля ее полностью поддержали. Один из комментаторов сравнил их с людьми из ресторана, которые рассчитывают получить стейк, который никто не взял, по цене бургера. «Бизнес так не работает», — пояснил он.