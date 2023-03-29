Мир 29 марта 2023, 09:27 Adidas потребовала не регистрировать логотип Black Lives Matter из-за трех полос Adidas предъявила претензии к трехполосному логотипу Black Lives Matter Unsplash

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Компания Adidas попросила американский регулятор отказать фонду Black Lives Matter в регистрации товарного знака из-за похожих параллельных полос на логотипе. У фонда BLM есть время до 6 апреля, чтобы ответить на выдвинутые претензии, сообщил РБК.

Логотип, который пытался зарегистрировать фонд Black Lives Matter, содержит три полосы. В Adidas посчитали, что, если регистрацию одобрят, может начаться путаница.

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В своем письме в Управление товарными знаками США представители Adidas указали, что продают спортивную одежду под своим логотипом с тремя параллельными полосами с 1952 года.

Этот товарный знак за 70 лет получил международную известность и «огромное общественное признание». А логотип BLM схож с ним «до степени смешения» по внешнему виду и общему коммерческому впечатлению, добавили в компании.

В Adidas озабочены тем, что это может вводить потребителя в заблуждение и он может думать, что товары разных компаний связаны.

Это уже не первый случай, когда компания выражает недовольство из-за использования полос на чужих логотипах. С 2008 года она подала свыше 90 исков и подписала порядка 200 соглашений об урегулировании, связанных с товарным знаком с тремя полосами.