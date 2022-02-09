Adidas оголил женскую грудь для всех, кроме России и Украины

Бренд спортивной одежды Adidas запустил кампанию Support Is Everything («Поддержка — это самое главное»), украсив сайты своих подразделений в Европе десятками фотографий женской груди самых разных форм и размеров. Но на российской и украинской версиях сайта рекламы не появилось.

Реклама появилась на сайтах бренда во Франции, Польше, Великобритании, Германии и других странах. Идея такого откровенного промо в том, что универсальная модель белья не учитывает всего многообразия форм груди. На странице Adidas Women в Instagram также опубликовали пост с фотографиями женских спин, на которых остались следы после ношения топов.

Кампания приурочена к выходу новой коллекции женских топов в 72 размерах. Всего дизайнеры разработали 43 модели. Это самая широкая линейка, которую выпускал Adidas.

Ранее Nikе разместил рекламу с бодипозитивной темнокожей моделью на здании Оперы Гарнье в Париже, что вызвало у многих людей недовольство. Некоторые посчитали, что европейский памятник — не лучшее место для продвижения.