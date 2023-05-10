10 мая 2023, 21:02
«Адекватный человек». Дядя пропавшей без вести на Филиппинах россиянки рассказал о племяннице
Приехавшая устраиваться на работу россиянка пропала на Филиппинах
На Филиппинах пропала россиянка Юлия Чумак. Ее дядя рассказал в беседе с «360», что племянница — адекватный человек и ничем не болела. Связывать исчезновение девушки с проблемами со здоровьем он отказался.
«Со здоровьем все в порядке, адекватный человек», — рассказал дядя 23-летней россиянки.
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Чумак по образованию программист. На Филиппины она приехала, чтобы устроиться на работу. В Манилу девушка прилетела по приглашению компании Metrocity Ai.
После прилета Юлия, которая должна была трудиться разработчиком, написала несколько сообщений матери, после чего перестала выходить на связь.
Telegram-канал Mash предположил, что девушку мог украсть местный картель и отправить в сексуальное рабство. Семья пропавшей обратилась в консульство.
В российском подразделении Международного комитета защиты прав человека также попросили дипломатов проверить все имеющиеся факты и оказать девушке необходимую помощь.
По данным Mash, в неофициальном ответе матери Чумак как раз указали на вероятность похищения девушки бандитами.
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