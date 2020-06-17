Адаптивный карантин продлили на Украине до конца июля
Украинский премьер Денис Шмыгаль объявил, что адаптивный карантин в стране продлен до 31 июля. Главу кабмина процитировала «Газета.ru».
Шмыгаль объяснил продление карантина ухудшением эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса. Он уточнил, что за последнюю неделю на Украине зафиксировано более 4800 случаев COVID-19.
«Ослабление карантинных мер многие из нас восприняли как отмену карантина, и мы, соответственно, имеем сегодня первые грустные результаты», — обратил внимание премьер-министр.