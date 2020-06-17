Адаптивный карантин продлили на Украине до конца июля

Шмыгаль объяснил продление карантина ухудшением эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса. Он уточнил, что за последнюю неделю на Украине зафиксировано более 4800 случаев COVID-19.

«Ослабление карантинных мер многие из нас восприняли как отмену карантина, и мы, соответственно, имеем сегодня первые грустные результаты», — обратил внимание премьер-министр.