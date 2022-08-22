«Ад замерзнет». Ученый из Атлантического совета оценил шансы вернуть Аляску в состав России

Рассуждения о возвращении Аляски в состав России безосновательны. Об этом заявила в статье обозреватель The Hill, внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Дайан Фрэнсис.

Автор статьи обвинила Россию в предъявлении «возмутительных земельных претензий», вторжении на территорию Канады и других стран в процессе разведки нефти, а также в посягательстве на Аляску.

«Москва утверждает, что ее подводный континентальный шельф простирается под большей частью Северного Ледовитого океана. <…> Столь же абсурдным было недавнее требование российского политика [Вячеслава Володина] о том, чтобы Россия отняла Аляску в ответ на американские санкции. Это произойдет, когда ад замерзнет», — заявила она.

Размер Северного Ледовитого океана сопоставим с площадью половины территории США, однако Белый дом пренебрегал им. Только после решения Финляндии и Швеции вступить в НАТО американские власти решили усилить системы наблюдения и обороны в Канаде и на Аляске, отметила Дайан Фрэнсис.

Сейчас у Пентагона на Аляске больше современных истребителей, чем где-либо еще в мире. Американцы строят шесть новых ледоколов, а предлагаемая северная спутниковая и радиолокационная система безопасности простирается от Аляски до Европы.