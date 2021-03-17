«Абсурдные идеи киевского посла»: в России ответили на призыв к Германии «вернуть» Крым

Заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника, возложившего на Берлин ответственность за «возвращение» Крыма Киеву, в России сочли абсурдным, а также недопустимым с точки зрения международного права.

Формулировками украинского посла в Германии возмутился российский сенатор Алексей Пушков.

«О каком „моральном долге“ Германии перед Украиной толкует киевский посол в Берлине? О каких таких способах возвращения Крыма Украине Германией он ведет речь?» — написал он в своем Telegram-канале.

Единственное, что должна сделать Германия, по словам Пушкова, так это осудить ОУН-УПА*, а также ввести санкции против Украины и прекратить ее финансирование до тех пор, пока в стране не уберут памятники Бандере и Шухевичу.

«А насчет Крыма — у Берлина нет способов выполнить абсурдные идеи киевского посла. Ни одного. И в Берлине это прекрасно знают», — отметил сенатор.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек в беседе с RT сравнил украинского посла с утопающим, который хватается за все соломинки. Также Бальбек напомнил, что Киев не в первый раз обращается за помощью к третьим странам.

«Теперь очередь дошла и до Германии. Действует украинский дипломат, скажем прямо, с напором», — считает Бальбек. Подобные высказывания он назвал недопустимыми с точки зрения международного права. При этом Бальбек заметил, что для Киева они привычны.

Депутат подытожил, что ни Германия, ни кто-либо другой Крым Украине не вернет: «во-первых, не могут, во-вторых, не хотят ввязываться в заведомо безнадежную авантюру».

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий увидел в словах Мельника стремление столкнуть Россию с Германией.

«Украина хочет, получается, третью мировую войну. До такого не доходил еще ни один руководитель высшего уровня, ни одной страны. Только Украина в своем безумстве может заявлять все что угодно», — сказал Водолацкий в комментарии «Дума ТВ».

Мельник, как подчеркнул депутат, не только оказал Германии «медвежью услугу», но и оскорбил своим заявлением жителей этой страны.

Германия должна помочь Украине вернуть Крым, чтобы погасить свой моральный долг за преступления нацистских войск во время Второй мировой войны, написал посол Украины в Берлине Андрей Мельник. Как отметил дипломат, у Германии сохраняется историческая ответственность за восемь миллионов убитых нацистами украинцев и две оккупации полуострова в XX веке.

* Запрещенная в России экстремистская организация.