Мир 01 января 2023, 09:23 «Абсурд». Китайские СМИ оценили критику США в адрес России Global Times: Вашингтон испугался сближения Москвы и Пекина freepik

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США думают, что сближение России и Китая грозит крахом гегемонии Штатов на международной арене. Однако заявления Запада абсурдны, считают авторы китайского издания Global Times.

«Для США улучшение отношений Пекина и Вашингтона соответствует всем международным правилам, однако партнерство Си Цзиньпина и Путина клеймится Белым домом как „неправильная сторона истории“, что абсурдно», — сказано в публикации.

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США рассматривают Россию и Китай как главных своих конкурентов и намеренно пытаются изолировать обе страны от международного сообщества, уверены авторы статьи.

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Ранее президент России Владимир Путин пообщался с китайским коллегой Си Цзиньпином по видеосвязи. Лидеры двух стран договорились и дальше поддерживать тесные дружественные связи, а также заявили о намерении укрепить сотрудничество вооруженных сил своих стран.

Также Си Цзиньпин в очередной раз сказал Владимиру Путину, что поддерживает урегулирование конфликта на Украине путем проведения дипломатических переговоров.