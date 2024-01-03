Мир 03 января 2024, 03:55 «Абсолютный кошмар». Всплеск чесотки на фоне дефицита лекарств произошел в Британии The Guardian: Великобритания столкнулась со вспышкой чесотки из-за Украины РИА «Новости»

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Министерство здравоохранения Великобритании зафиксировало резкий рост заболеваемости чесоткой на фоне дефицита медикаментов, причем их нехватка образовалась из-за конфликта на Украине. Об этом сообщила газета The Guardian.

«Дерматологи, которые поговорили с Guardian, заявили, что ситуация стала „абсолютным кошмаром“: вспышки регистрируются в домах престарелых, лечебницах и студенческих общежитиях», — отметили в материале.

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Прошлой осенью на севере страны зарегистрировали в два раза больше случаев чесотки, чем обычно. Специалисты связали быстрое распространение инфекции с логистическими проблемами, отразившимися на поставках лекарств, которые возникли из-за конфликта на Украине.

Ранее поляки пожаловались, что украинские беженцы завезли в Польшу нацистскую идеологию и венерические болезни.

Еще раньше, в сентябре 2023 года, начальник Жешувской районной санитарно-эпидемиологической станции Яромир Слончку заявил о росте числа людей, заразившихся легионеллезом, или «болезнью легионеров». Вспышка возникла в польском Жешуве Подкарпатского воеводства возле границы с Украиной, а потом заболевание начало распространяться и на другие районы Польши.