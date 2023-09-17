Мир 17 сентября 2023, 19:50 «Абсолютный фашизм». В Госдуме ответили на угрозы Данилова выкурить россиян из Крыма Депутат Ивлев назвал угрозы секретаря СНБО выкурить россиян из Крыма фашистскими РИА «Новости»

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Угрозы секретаря СНБО Алексея Данилова выкуривать россиян из Крыма — еще одно проявление фашистской сущности киевского режима. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы от Крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

«Это абсолютный фашизм. Крым будет полностью безопасен тогда, когда будут ликвидированы все угрозы, исходящие со стороны киевского режима», — заявил он.

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Данилов заявил в интервью украинской радиостанции, что, если россияне не покинут Крым самостоятельно, их придется «выкуривать» с помощью оружия. Он также подтвердил, что ракетные удары по полуострову со стороны ВСУ будут продолжаться.

В ночь на 13 сентября украинские боевики атаковали Севастополь десятком крылатых ракет. Под удар попал судоремонтный завод имени Орджоникидзе, там пострадали два корабля.

Параллельно ВСУ с помощью трех безэкипажных катеров напали на отряд кораблей Черноморского флота, совершавший обход. Все морские беспилотники ликвидировал патрульный корабль «Василий Быков».

Российская система ПВО сбила семь ракет. Позже в британских СМИ появилась информация, что для удара по Севастополю Украина использовала ракеты Storm Shadow.