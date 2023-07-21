Мир 21 июля 2023, 08:45 Абсолютное безумие. Трамп высказался об обсуждении идеи членства Украины в НАТО Экс-президент США Трамп: мысль о возможном членстве Украины в НАТО абсолютно безумна РИА «Новости»

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Идея присоединения Украины в НАТО — безумна, заявил бывший президент США Дональд Трамп. Раскритиковал политик и нынешнего американского лидера Джо Байдена, обвинив его в некомпетентности и коррумпированности, сообщил ТАСС.

«Достаточно лишь посмотреть на то, сколько денег Китай и Украина заплатили семье Байдена», — указал Трамп, характеризуя президента США.

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По оценке республиканца, в нынешних обстоятельствах даже мысль о возможности присоединения Украины к НАТО абсолютно безумна. Он выразил уверенность, что политика нынешнего хозяина Белого дома несет угрозу начала третьей мировой войны.

В июле в Вильнюсе состоялся очередной саммит НАТО. По его итогам власти Украины не получили конкретных предложений по вступлению в блок. Генсек альянса Йенс Столтенберг при этом указал, что зато страны-участницы сделали три шага навстречу руководству республики.

Во-первых, НАТО решил не требовать от Украины выполнения плана действий для членства в альянсе. Второй шаг состоит в утверждении многолетней программы военной помощи стране. И, наконец, на саммите одобрили создание Совета Украина — НАТО.

Вместе с тем в заявлении по итогам мероприятия в Вильнюсе указали, что приглашение в НАТО Украине направят только тогда, когда союзники достигнут согласия и «все условия будут выполнены».