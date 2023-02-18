Мир 18 февраля 2023, 16:55 «Абсолютно независимый». Познер оценил автора расследований о «Северных потоках» Познер: у Херша были основания для написания статьи о взрывах на «Северных потоках» РИА «Новости»

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Телеведущий Владимир Познер дал оценку профессионализму американского публициста Сеймура Херша, который опубликовал расследование о взрывах на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». По его мнению, абсолютно независимый журналист имел основания высказать свою версию диверсий. Об этом Познера заявил в комментарии, который опубликовали на его сайте.

«Но когда такой профессионал, как Сеймур Херш, высказывает такие вещи, надо полагать, что у него есть на это основания. И поэтому это вызывает такое противодействие», — отметил Познер.

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Телеведущий допустил, что Херша могут обвинить в конспирологии. Он подчеркнул, что ангажированным публициста назвать нельзя. Познера познакомился с Хершем, когда работал в США с 1991 по 1996 год.

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Ранее американский журналист допустил, что напишет больше о «механизме» подготовки к диверсии властями США.