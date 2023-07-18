Мир 18 июля 2023, 02:17 «Абсолютно неподготовленный». Зеленского обвинили на Украине в начале конфликта с Россией Экс-генпрокурор Луценко: украинский кризис наступил из-за незрелости Зеленского РИА «Новости»

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Украинский кризис начался после того, что президент страны Владимир Зеленский пришел к власти неподготовленным и допустил много ошибок. Об этом бывший генпрокурор страны Юрий Луценко заявил в интервью на YouTube-канале «Крапівний».

«Почему начались боевые действия? Потому что президент Зеленский пришел абсолютно неподготовленным к власти и, к сожалению, допустил ряд системных ошибок по многим направлениям», — сказал он.

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По мнению Луценко, Россия объявила спецоперацию после того, как Зеленский перессорился со всеми союзниками на Западе и развалил систему управления.

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко, командовавший взводом ударных беспилотников, ранее покинул ряды Вооруженных сил Украины по состоянию здоровья. Он стал командовать взводом ударных беспилотных авиакомплексов с февраля текущего года. Теперь Луценко планирует заняться волонтерством.