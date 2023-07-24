Мир 24 июля 2023, 13:01 «Абсолютная неправда». Песков решительно опроверг удар ВС России по собору в Одессе Представитель Кремля Песков: ВС РФ не били по собору в Одессе РИА «Новости»

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Российские вооруженные силы не били по Спасо-Преображенскому собору в Одессе — его повредила ракета украинской системы противовоздушной обороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

«Подобные обвинения мы не принимаем, это является абсолютной неправдой», — сообщил представитель Кремля.

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Песков указал, что ВС России никогда не наносят удары по объектам социальной инфраструктуры «или тем более храмам, церквям и другим подобным объектам». Он добавил, что в храм попали «антиракеты».

О повреждении Спасо-Преображенского собора стало известно накануне. Украинская сторона заявила, что в сооружение якобы попало высокоточное российское оружие. Минобороны РФ опровергло эти данные и назвало возможной причиной случившегося падение украинской ракеты. Ведомство предположило, что всему виной безграмотные действия сил ПВО Украины. О том, что произошедшее лежит на совести неумелых операторов комплексов противовоздушной обороны, заявила и официальный представитель МИД России Мария Захарова.