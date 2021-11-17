«Абсолютная иллюзия». Что будет с беженцами на границе Белоруссии?

Мигранты, которые находятся на границе с Евросоюзом, не собираются возвращаться домой. Они надеются попасть в ЕС, чтобы обеспечить себе достойную жизнь. Однако пока неясно, как этот вопрос будет решен, потому что ни одна страна не хочет принимать у себя беженцев. Сейчас все зависит от решения властей Баварии и четкой позиции руководства Германии. Об этом «360» рассказал генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Евросоюз довольно сложно себя ведет. Потому что, с одной стороны, они сами всегда декларируют гуманизм. И вроде совсем не реагировать на больных детей на улице у границы в ноябре им трудно. С другой стороны, острого желания их принять у них тоже нет. Поэтому знаменитый танец — шаг вперед, два назад», — отметил собеседник.

Он подчеркнул, что Бавария сперва говорила, что готова принять детей, но потом перестала. Германия так и не определилась, а Польша оказалась абсолютно против того, чтобы через ее территорию проходили люди.

«Они почему-то думают, что кто-то хочет у них остаться. Это абсолютная иллюзия. Никто из мигрантов не собирается оставаться ни в Белоруссии, ни в Польше, они идут на Запад. Но поляки сами себя накрутили: „Если мы их пропустим, в Польше будет много иностранцев, это плохо“. Плохо ли это — другой вопрос. Но то, что их (мигрантов в Польше — прим. ред.) будет очень много. — это они себе льстят», — подчеркнул Журавлев.

Он отметил, что единственный реализуемый вариант — вывозить беженцев самолетами в Германию, если власти страны на это согласятся. Он отметил, что Евросоюз не будет выделять деньги, чтобы обустроить лагеря для беженцев в Белоруссии из-за введенных против Минска санкций, а своих средств у страны нет — у них нет оснований давать деньги чужим, потому что они нужны самим белорусам.

«Даже если Лукашенко будет давать деньги беженцам, народ будет воспринимать это только до какого-то момента. А потом задаст вопрос: „А почему им, а не нам?“» — подчеркнул он.

Журавлев отметил, что этот вопрос может решиться быстро, если земельные правительства возьмут инициативу. Однако сделают ли они это — вопрос сложный. Он отметил, что раньше всего в Германии выступила Бавария — она наименее затронута беженцами предыдущих волн и является самой богатой территорией Германии с самым высоким уровнем жизни.

«Там еще существует желание помочь. В Восточной Германии помочь беженцам желания нет практически совсем. В северной части Западной Германии их тоже стало очень мало. А вот на юге, в Баварии, пока еще идеи есть. Может быть, если баварское правительство будет активным, это случится быстро. Потому что технически это не сложно, не потребует много времени. Но согласование, четкая позиция германской стороны — без этого ничего не получится, потому что ни в Италию, ни во Францию их тоже не примут. Тем более в Великобританию», — пояснил собеседник.

Он отметил, что сейчас в Германии не хотят повторения миграционного кризиса, который произошел в 2016 году — в прошлый раз, когда страна приняла у себя беженцев. Однако и отказаться помочь ФРГ тоже не может.

Журавлев подчеркнул, что депортация не выход сразу по нескольким причинам. Во-первых, это стоит дорого. Во-вторых, мигранты будут отбиваться до последнего, потому что они не хотят на родину. Они потратили немалые деньги, чтобы попасть на границу с ЕС, у них не предусмотрены другие варианты, кроме как попасть туда.

«Для нас мигранты — это социальное явление. А для них — это способ богато и безбедно устроиться в Европе. Они платят у себя на родине немалые деньги, чтобы устроиться в Европе, никакой другой цели у них нет. Никаких вариантов других они не рассматривают», — заключил он.