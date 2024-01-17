17 января 2024, 01:27
«Абсолютная чепуха». План экс-офицера США оценили в Крыму
Чегринец назвал чепухой план экс-офицера США Годжеса по изоляции Крыма
План бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе Бена Годжеса по войне за крымский полуостров является абсолютной чепухой. Об этом РИА «Новости» заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.
«Все попытки разговоров о Крыме — это абсолютная чепуха, которая рассчитана на психологическую обработку граждан Украины и США», — пояснил он.
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По его словам, любой разумный человек на Западе понимает, что Крым навсегда останется частью России.Чегринец также считает, что «тонущий корабль под названием Украина» уже ничего не спасет, и можно только продлить агонию этого недогосударства.
Ранее Годжес заявил, что тот, кто контролирует Крым, сможет выиграть этот конфликт. ВСУ нужно иметь высокоточное дальнобойное оружие, чтобы уничтожить Керченский мост и изолировать полуостров.
Президента Украины Владимира Зеленского ранее уличили в использовании идеи по проведению операций против Крыма, чтобы оправдать гибель мужчин на фронте.
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