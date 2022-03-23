Бизнесмен Роман Абрамович начал переговоры о покупке футбольного клуба «Гезтепе» с турецким предпринимателем Мехметом Сепилем, написало CNN Turk. По его данным, представители Абрамовича и менеджеры клуба намерены провести очную встречу по этому вопросу через несколько дней.

Мехмет Сепил покинул пост президента «Гезтепе» из-за неудачного выступления команды в чемпионате страны, однако продолжит выполнять свои обязательства до конца сезона. В 2014 году Сепил он купил клуб за 7,5 миллиона долларов.

Портал Yeniakit сообщил, что Абрамович уже дважды за месяц посетил Турцию. По информации издания, «Гезтепе» не выигрывал крупные спортивные мероприятия с 1950-х годов.

Ранее Совет Английской премьер-лиги отстранил Романа Абрамовича от управления лондонским клубом «Челси». Решение объяснялось санкциями Великобритании против российского миллиардера.

Абрамович был владельцем «Челси» с 2 июля 2003 года. При нем клуб выиграл более 20 трофеев.