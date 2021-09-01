Аборты запретили делать в Техасе при обнаружении сердцебиения у плода

Запрещающий аборты при обнаружении сердцебиения у плода на сроке от шести недель законопроект вступил в силу в американском штате Техас. Об этом сообщила газета Texas Tribune.

При этом аборт нельзя сделать даже в том случае, если зачатие произошло в результате инцеста или изнасилования. Единственным исключением будет являться чрезвычайная ситуация медицинского характера.

Издание отметило, что законопроект позволяет подавать судебные иски против тех, кто делает аборты и помогает женщинам в положении нарушать закон.

Противники законопроекта заявили, что запрет абортов на таком маленьком сроке почти равен запрету на аборт вообще. Те, кто выступил против документа, заметили, что 90% обращающихся в клиники для аборта женщин находятся на сроке беременности более шести недель.

В газете напомнили, что ранее большое количество абортов запретили делать в Техасе примерно на сроке 20 недель.

Ранее другой американский штат — Айдахо — запретил аборты на пятой-шестой неделе. Об этом написало РИА «Новости».