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    01 декабря 2021, 23:03

    Протесты из-за запрета абортов снова начались в Варшаве

    ТАСС: в Варшаве люди вышли протестовать из-за запрета абортов

    Александра Ломейко

    В Варшаве люди снова вышли на улицы, чтобы выразить свой протест запрету абортов в стране. Собравшиеся принесли с собой плакаты с лозунгами, сообщил ТАСС в Telegram.

    На видео с места протеста, опубликованном в Сети, попали машины правоохранительных органов. Акция, судя по кадрам, проходит мирно.

    В начале ноября в Польше возобновились протестные мероприятия из-за государственного решения о запрете абортов. Оно было принято в октябре 2020-го и вызвало волну негодования в обществе. В стране теперь нельзя прерывать беременность, если причина не угрожает жизни и здоровью матери из-за патологии плода.