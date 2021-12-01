Протесты из-за запрета абортов снова начались в Варшаве

В Варшаве люди снова вышли на улицы, чтобы выразить свой протест запрету абортов в стране. Собравшиеся принесли с собой плакаты с лозунгами, сообщил ТАСС в Telegram.

На видео с места протеста, опубликованном в Сети, попали машины правоохранительных органов. Акция, судя по кадрам, проходит мирно.

В начале ноября в Польше возобновились протестные мероприятия из-за государственного решения о запрете абортов. Оно было принято в октябре 2020-го и вызвало волну негодования в обществе. В стране теперь нельзя прерывать беременность, если причина не угрожает жизни и здоровью матери из-за патологии плода.