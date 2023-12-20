Мир 20 декабря 2023, 09:13 Абоненты украинского оператора вновь заметили сбои в мобильной связи Абоненты оператора «Киевстар» сообщили, что мобильная связь вновь пропала Unsplash

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Абоненты украинского оператора «Киевстар» вновь пожаловались на перебои в работе мобильной связи утром в среду. Об этом сообщили пользователи на странице компании в социальной сети Facebook*.

Большинство клиентов отметили, что связь отсутствует во Львове, Одессе и других крупных городах Украины. Официально представители «Киевстар» ситуацию пока никак не прокомментировали.

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В прошлый раз сбой в работе оператора произошел 12 декабря, когда абоненты сообщили об отсутствии доступа к интернету и проблемах с мобильной связью. В пресс-службе «Киевстар» отмечали, что причиной неполадок стала мощная хакерская атака, из-за которой пострадала IT-инфраструктура оператора.

Кроме того, на Украине фиксировали перебои в работе другого оператора — Vodafone.

*Facebook — запрещенная в России социальная сеть. Принадлежит компании Meta, чья деятельность в РФ признали экстремистской.