Абхазская оппозиция устроила беспорядки в Сухуме

Сторонники оппозиции устроили беспорядки у здания парламента в Сухуме. Абхазским силовикам пришлось применить дымовые шашки для разгона людей.

Порядка 500 оппозиционеров собрались в центре города 21 декабря, сообщило РИА «Новости». Пришедшие устроили акцию протеста у здания парламента, обвинив власти в провальной работе по защите людей от коронавируса. Также они заявили, что руководство страны виновато в энергетическом кризисе и политических преследованиях оппозиционеров.

Протестующие попытались прорваться в парламент. Для разгона людей силовики применили дымовые шашки. На улице были слышны выстрелы, но о пострадавших пока не сообщается. Митингующие разместили за домах лозунги: «Не дадим продать Абхазию!», «Дайте свет и воду!», «Извинись и уходи!» и многие другие.

Всего у администрации президента находятся около 700 сторонников властей. Здания оцепили с помощью забора, автобусов и милицейских машин. Рядом с местом проведения акции дежурят машины скорой помощи.