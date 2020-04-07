Абхазия закроет границу с РФ с 8 апреля

По данным информагентства, ограничение будут действовать до 20 апреля. Соответствующее распоряжение подписал и. о. президента Абхазии Валерий Бганба.

Исключение делается лишь для водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки, военнослужащих пограничного управления ФСБ РФ в республике, объединенной российской военной базы, и сотрудников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Абхазии.