Абхазия выбрала нового президента

Аслан Бжания победил на президентских выборах в Абхазии. Он, по предварительным данным ЦИК, получил 56,5% голосов.

Это данные после обработки 100% протоколов, сообщил ТАСС представитель местного Центризбиркома.

На втором месте оказался вице-премьер, министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба с 35,42%. За ним следуют экс-глава МВД Абхазии Леонид Дзапшба с 2,22%. При этом 1,75 избирателей проголосовали против всех.

Явка составила 71%. В голосовании участвовали более 95 тысяч жителей страны. Избирком, правоохранительные органы и штабы кандидатов заявили, что существенных нарушений во время голосования не было.

Еще вечером 22 марта до подведения официальных итогов Бжанию с победой поздравили исполняющий обязанности президента Валерий Бганба и министр экономики Адгур Ардзинба.

Аслан Бжания — лидер оппозиции. С 2010-го по 2014 год был председателем Службы госбезопасности Республики, но после участия и проигрыша в президентских выборах 2014 года его отправили в отставку. В январе 2020 году в Абхазии прошли массовые протесты, которые возглавил Бжания. В итоге действующий президент Рауль Хаджимба ушел в отставку.

В интервью РИА «Новости» Бжания сказал, что не собирается преследовать бывшую команду экс-президента.

«Если в действиях тех или иных чиновников будут обнаружены признаки преступления, то правоохранительные органы будут обязаны действовать соответствующим образом. Не больше и не меньше», — заявил он.