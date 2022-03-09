Абхазия установила дипломатические отношения с ДНР

Абхазия установила дипломатические отношения с Донецкой народной республикой, сообщил МИД ДНР. В ведомстве уверены, что это «придаст новый импульс развитию плодотворных взаимосвязей на благо народов Донбасса и Абхазии».

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал 25 февраля указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Тогда же он поручил правительству страны подготовить межгосударственные договоры о дружбе и взаимопомощи.

«МИД ДНР выражает глубокую благодарность руководству Абхазии за данное решение, а также за готовность к сотрудничеству и взаимодействию», — подчеркнули в министерстве.

Ранее, 3 марта, МИД Абхазии заявил о поддержке действий России по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины. Русские и украинцы, которые выражали свое несогласие с действиями властей Украины, подвергались откровенному насилию, против них совершались массовые преступления, считают в абхазском внешнеполитическом ведомстве.

В начале февраля глава МИД Абхазии Инал Ардзинба в интервью RT отметил, что приоритетом страны является «укрепление, качественное наполнение отношений с Россией».