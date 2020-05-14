Абхазия продлила ограничения на пересечение границы с Россией до 1 июня

Власти Абхазии продолили запрет на пересечение границы с Россией до 1 июня. Об этом заявил президент республики Аслан Бжания. Под запретом и туристическая и экскурсионная деятельность. Также жителям запрещается бронировать места, принимать и размещать в гостиницах и отелях страны.

Ограничения касаются и массовых мероприятий. С 15 мая возобновляются междугородние пассажирские перевозки, которые были прекращены 28 марта. Запускается работа объектов общественного питания. Бжания сообщил, что граждан республики, возвращающихся домой, проверяют медицинские бригады, которые дежурят круглосуточно. По официальным данным, в Абхазии с начала пандемии выявлено 17 случаев заражения COVID19. Из них 15 заразившихся приехали из РФ. В основном заболевшие — это курсанты военных вузов.