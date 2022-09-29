Абхазия ответила на недовольство Грузии из-за визита Лукашенко | 360°

Мир 29 сентября 2022, 03:38 Поделиться Telegram

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Viber Абхазия ответила на недовольство Грузии из-за визита Лукашенко Глава МИД Абхазии Ардзинба: Сухум не волнует реакция Грузии на визит Лукашенко РИА «Новости»

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Абхазию не волнует реакция Грузии на визит в страну президента Белоруссии Александра Лукашенко. Такое заявление сделал глава абхазского МИД Инал Ардзинба.

Министр высказался по этому вопросу после того, как грузинская сторона назвала приезд Лукашенко нарушением международного права.

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«Республика Абхазия является независимым государством, субъектом международного права и геополитической реальностью. Мы рассматриваем Белоруссию как важное направление нашей внешней политики. Это наши друзья. Реакция третьих стран на этот визит, например Грузии, нас не волнует», — привело РИА «Новости» слова главы абхазской дипломатии.

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В среду, 28 сентября, Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом. Президент Белоруссии обсудил с главой республики Асланом Бжанией вопросы укрепления отношений двух стран.

Грузинский МИД после этого обвинил Лукашенко в нарушении государственной границы. В своем заявлении ведомство отметило, что визит белорусского лидера является «грубым нарушением фундаментальных принципов и норм международного права».

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