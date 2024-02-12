Мир 12 февраля 2024, 16:54 Абхазия отвергла соглашение с Росгвардией об охране порядка в республике МВД Абхазии отказалось подписывать с Росгвардией соглашение об охране порядка РИА «Новости»

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Абхазия не станет подписывать проект соглашения об охране правопорядка с Росгвардией, поскольку действующая конституция страны запрещает передавать эти вопросы в ведение иностранных структур. Об этом сообщил глава МВД республики Роберт Киут, его слова привела пресс-служба ведомства.

«Активно обсуждаемый в последние дни в абхазском обществе проект соглашения между Росгвардией и МВД Абхазии не подлежит исполнению», — сказал он.

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Киут напомнил, что законодательство и конституция страны не позволяют привлекать правоохранительные органы иностранного государства к обеспечению порядка и общественной безопасности.

«В распоряжении Абхазии есть достаточно силовых структур для обеспечения общественной безопасности, охраны общественного порядка, борьбы с экстремизмом и терроризмом, детективной и частной охранной деятельности и контроля оборота оружия», — добавил глава МВД республики.

В конце декабря оппозиционные силы в Абхазии объявили бессрочный протест против передачи государственной дачи в собственность России.