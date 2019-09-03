Абхазия обратила внимание на агрессию грузинских силовиков на государственной границе

Отмечается, что осетинская сторона не открыла ответный огонь, не поддавшись на провокации грузинских силовиков. Таким образом, складывается впечатление, что государственная граница между Грузией и Южной Осетией снова превращается в линию фронта.

Абхазия выразила надежду, что действия грузинской стороны не оставят без внимания представители Миссии наблюдателей Европейского союза, которые присутствует на месте случившегося.