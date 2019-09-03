Абхазия обратила внимание на агрессию грузинских силовиков на государственной границе
Служба государственной безопасности Абхазии рассказала, что первого сентября на югоосетино-грузинском участке государственной границы грузинские силовики под предлогом борьбы с беспилотником открыли огонь в направлении Южной Осетии. Об этом сообщила «Газета.ru».
Отмечается, что осетинская сторона не открыла ответный огонь, не поддавшись на провокации грузинских силовиков. Таким образом, складывается впечатление, что государственная граница между Грузией и Южной Осетией снова превращается в линию фронта.
Абхазия выразила надежду, что действия грузинской стороны не оставят без внимания представители Миссии наблюдателей Европейского союза, которые присутствует на месте случившегося.