Абхазия может в скором времени открыть границу с Россией

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил о готовности к поэтапному снятию ограничений на границе с Россией. Абхазская сторона может приступить к отмене мер в любое время, но это решение необходимо согласовать с Москвой.

«Основываясь на реальной эпидемиологической обстановке, президент Абхазии Аслан Бжания обратился к руководству правительства РФ с инициативой поэтапного снятия ограничений на пересечение гражданами России и Абхазии госграницы, в том числе для открытия курортного сезона», — приводит РИА «Новости» текст сообщения правительства республики.

Абхазия 21 июля продлила ограничения, которые ввели из-за пандемии коронавируса, еще на неделю. Всего в республике медики выявили 38 случаев COVID-19. 37 человек выздоровели. От последствий заражения 2019-nCoV умерла 95-летняя женщина.

Ранее Абхазия назвала условие приема туристов из России. Все россияне, которые захотят приехать в республику после открытия границ, должны будут иметь справку об отсутствии коронавируса. Ее нужно будет получить не позднее, чем за три дня до прибытия. Эту меру рекомендовала санитарно-эпидемиологическая служба.

Российские медики за все время пандемии выявили 783 328 случаев COVID-19. Жертвами вируса стали 12 580 человек. В июне ситуация с коронавирусом стабилизировалась. Власти регионов стали постепенно отменять жесткие ограничения, которые в целях безопасности ввели в конце марта.