Россию призвали отозвать признание Абхазии и Южной Осетии

Россия должна отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Об этом совместно заявили семь западных стран, включая США, Францию и Великобританию.

«Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию <…> незамедлительно вывести свои вооруженные силы и силы безопасности и отменить свое признание так называемой независимости территорий Грузии — Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии)», — сказано в заявлении. Документ опубликовала пресс-служба постпредства Франции в ООН.

Заявление подписали США, а также Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания и Албания. Его приурочили к 13-й годовщине с начала грузино-осетинского конфликта. Страны осудили Россию за незаконное военное присутствие на бывших территориях Грузии.

«Действия России явно нарушают международное право. Мы осуждаем провокации России, которые продолжаются, несмотря на пандемию», — отметили авторы текста.

Они выразили обеспокоенность тем, что за прошедшие годы ни один международный механизм мониторинга прав человека не получил неограниченный доступ в Южную Осетию и Абхазию.