Абэ захотел вывести переговоры о мирном договоре на новый уровень

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ захотел откровенно обсудить с президентом России Владимиром Путиным необходимость перейти на новый уровень в диалоге о Курилах и мирном договоре.

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Как сообщило агенство Jiji Tsuushin, японский руководитель намерен вывести Путина на откровенный разговор на эту тему на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

«Чтобы вывести переговоры о мирном договоре на новый уровень, я хочу откровенно поговорить с президентом Путиным», — приводит агентство слова японского премьера.

Абэ также рассказал о том, что в подготовке совместной экономической деятельности России и Японии на островах Курильского архипелага Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи произошел прогресс.

Очередная встреча лидеров России и Японии намечена на 5 сентября. До этого Абэ и Путин провели встречу на полях саммита G20 в Осаке в июне 2019 года.