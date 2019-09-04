Абэ захотел вывести переговоры о мирном договоре на новый уровень
Возможность заключения мирного договора России и Японии оценили в МИДПодробнее
Как сообщило агенство Jiji Tsuushin, японский руководитель намерен вывести Путина на откровенный разговор на эту тему на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
«Чтобы вывести переговоры о мирном договоре на новый уровень, я хочу откровенно поговорить с президентом Путиным», — приводит агентство слова японского премьера.
Абэ также рассказал о том, что в подготовке совместной экономической деятельности России и Японии на островах Курильского архипелага Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи произошел прогресс.
Очередная встреча лидеров России и Японии намечена на 5 сентября. До этого Абэ и Путин провели встречу на полях саммита G20 в Осаке в июне 2019 года.