Абэ выразил сожаление, что не успел подписать мирный договор с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил сожаление, что не успел заключить мирный договор с Россией. Сегодня стало известно об отставке политика.

В ходе специальной пресс-конференции Синдзо Абэ заявил, что сожалеет о многих делах, которые не успел выполнить находясь на посту премьер-министра. Одной из нерешенных проблем Абэ назвал неподписанный мирный договор с Россией, сообщает ТАСС. При этом политик добавил, что Япония и дальше продолжит работать над заключением мирного договора.

Также политик отнес к нерешенным задачам изменения в конституции и похищение граждан.

«То, что я ухожу, не закончив эти дела, разрывает мне сердце», — заявил Синдзо Абэ.

Синдзо Абэ решил покинуть пост премьер-министра из-за проблем с кишечником. Как он сам ранее сообщил, недомогание мешает ему работать. Кроме того, Абэ отметил, что будет выполнять свои обязанности, пока не найдет приемника. В 2007 году политик уже уходил в отставку по причине проблем со здоровьем. Но в 2012-м вернулся обратно.