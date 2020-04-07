Абэ сообщил парламенту о введении режима ЧС в Японии на один месяц

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ проинформировал парламент о своем намерении ввести в стране режим ЧС из-за коронавируса. Эта мера коснется семи префектур. Заседание транслировали в прямом эфире.

«Для предотвращения расширения новой коронавирусной инфекции считаю необходимым введение сроком на один месяц режима чрезвычайной ситуации», — заявил премьер. Его процитировало РИА «Новости».

Он уточнил, что режим чрезвычайной ситуации планирует ввести в таких префектурах, как Токио, Сайтама, Тиба, Канагава, Осака, Хего и Фукуока.

Предполагается, что Абэ объявит о своем решении вечером 7 апреля на заседании правительственного штаба по мерам против распространения коронавируса.

Режим чрезвычайной ситуации в Японии, скорее всего, будет мягким. Он не предполагает введение штрафных санкций и карательных мер. Прежде всего режим рассчитан на сознательность японцев и их понимание серьезности ситуации. Во время ЧС театры, кинотеатры, ночные клубы, парикмахерские, репетиторские школы, университеты, библиотеки сократят свое время работы или закроются.

Ранее министр Нисимура Ясутоши, отвечающий за борьбу с распространением 2019-nCoV в стране, заявил о росте числа заболевших. По последним данным, в Японии 4820 человек заразились вирусом. Из них 712 — пассажиры круизного судна Diamond Princess. Корабль стоял у японских берегов несколько недель на карантине. Жертвами коронавируса стали 108 человек, выздоровели 1211.